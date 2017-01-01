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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Азербайджан начинает процесс снижения суточной нефтедобычи
13:23 01 Января
После пожара на пароме близ Джакарты погибли более 20 человек
13:01 01 Января
В ходе теракта в Стамбуле пострадали двое граждан Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-1
12:46 01 Января
В Дагестане в ходе спецоперации ликвидировали двух боевиков
12:02 01 Января
Ильхам Алиев выразил соболезнования своему турецкому коллеге
11:18 01 Января
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 92 раз
10:21 01 Января
В Бурунди застелили министра по делам окружающей среды
09:33 01 Января
Президент: Месторождение «Абшерон» будет в числе проектов, которые станут источником для «Южного газового коридора»
07:57 01 Января
ВС Турции уничтожили одного из главарей ИГ в Сирии
07:45 01 Января
Cамому старому жителю Земли исполнилось 146 лет
07:09 01 Января
Начало нападения на ночной клуб в Стамбуле попало на видео
06:17 01 Января
Владелец клуба заявил, что разведка США предупреждала о теракте
05:45 01 Января
При нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли не менее 35 человек - ОБНОВЛЕНО
04:51 01 Января
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть раненные - ОБНОВЛЕНО
03:19 01 Января
Россия с 1 января начинает сокращать добычу нефти
02:49 01 Января
СБ ООН единогласно принял резолюцию по Сирии
01:38 01 Января
Президент: "Апрельские бои приближают урегулирование конфликта"
00:36 01 Января
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
00:09 01 Января
Роухани приветствует установление перемирия в Сирии
22:06 31 Декабря
В аэропорту Тегерана по время приземления загорелся пассажирский самолет
21:28 31 Декабря
В Мингячевире петарда тяжело травмировала руку мальчика
21:06 31 Декабря
Путин провел телефонный разговор с Роухани
20:16 31 Декабря
Суд Египта остановил апелляцию на решение о демаркации границы с Саудовской Аравией
19:01 31 Декабря
Полиция помешала экстремалам отметить Новый год у Чернобыльской АЭС
18:37 31 Декабря
В Анкаре за подготовку теракта в канун Нового года задержаны восемь членов ИГ
17:03 31 Декабря
В 2016 году ВС Армении 21 611 раз нарушили режим прекращения огня
16:34 31 Декабря
Хуситы заявили, что сбили саудовский самолет-разведчик у границы с Йеменом
16:25 31 Декабря
Сгоревшая три года назад в Азербайджане женщина была убита
16:03 31 Декабря
В Афганистане за сутки уничтожены по меньшей мере 57 боевиков
15:39 31 Декабря
В Азербайджане брат и сестра убили мужчину
14:51 31 Декабря
В Багдаде жертвами взрывов стали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО
13:12 31 Декабря
В декабре ВС Армении 1316 раз нарушили режим прекращения огня
12:15 31 Декабря
Участники «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» обратились к народам Армении и Азербайджана
12:13 31 Декабря
Армянская сторона замедляет процесс возвращения тела азербайджанского военнослужащего
11:33 31 Декабря
В Азербайджане повесилось должностное лицо
11:20 31 Декабря
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 58 раз
10:01 31 Декабря
В Италии умер автор “киндер-сюрприза”
09:39 31 Декабря
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у берегов Камчатки
07:21 31 Декабря
В Японии произошло землетрясение
04:53 31 Декабря
Турция выделит украинской армии более 3 млн. долларов
04:39 31 Декабря
Более 60 человек пострадали в давке на фестивале в Австралии
02:53 31 Декабря
В США разбился самолет, есть жертвы
02:07 31 Декабря
Cамолет экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва
01:34 31 Декабря
На консула Туниса во Франции напал вооруженный человек
01:24 31 Декабря
Трамп назвал решение Путина "отличным ходом"
00:09 31 Декабря
Азербайджанцы мира празднуют День солидарности
00:01 31 Декабря
Полицейский в Бразилии признался в убийстве посла Греции
23:50 30 Декабря
В Агджабеди столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие
23:36 30 Декабря
Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение перемирия в Сирии
21:50 30 Декабря
В Украине создано “Общественное объединение азербайджанцев Днепропетровщины”
21:31 30 Декабря
В МИД России высказались относительно заявления Николая Бордюжи
21:07 30 Декабря
Президент Азербайджана поздравил руководителей Судана и Кубы
20:51 30 Декабря
Вашингтон решил оставить заявление Путина без комментариев
20:33 30 Декабря
Россия направила Совбезу ООН резолюцию по прекращению огня в Сирии
20:05 30 Декабря
МИД Азербайджана распространил очередное заявление в связи с событиями на фронте
19:11 30 Декабря
Перечисления ГТК в бюджет составили 2,3 млрд. манатов
18:48 30 Декабря
МЧС с помощью вертолета спасло тонущих в море двух рыбаков
18:11 30 Декабря
Суммарные обязательства банков Азербайджана в ноябре этого года выросли примерно на 1 млрд. манатов
17:50 30 Декабря
Путин: «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов, мы никого не будем высылать»
17:35 30 Декабря
Объявлен курс доллара в Азербайджане на 5 января
17:13 30 Декабря
Банковский сектор Азербайджана завершил 11 месяцев этого года с убытками на 1,3 млрд. манатов
17:05 30 Декабря
Стратегические предприятия, которые играют важную роль в азербайджано-российском военном сотрудничестве - РЕПОРТАЖ
17:01 30 Декабря
Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана будет проводить мониторинг операций налогоплательщиков
16:12 30 Декабря
Австрия намерена способствовать ослаблению санкций против России
16:09 30 Декабря
Зачитан приговор обвиняемому в государственной измене бывшему завсектором УМК
16:08 30 Декабря
Председатель НСТР: «Рекламный рынок не позволяет открыть новые телеканалы»
15:57 30 Декабря
Назначен новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США - ОБНОВЛЕНО
15:50 30 Декабря
НСТР: Для вещания TRT-1 должен быть подписан договор с ПО «Телерадио»
15:47 30 Декабря
В Азербайджане будет создана еще одна низкобюджетная авиакомпания
15:19 30 Декабря
Минобороны Азербайджана: Армянская сторона продолжает распространять дезинформации
15:15 30 Декабря
МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов
14:59 30 Декабря
Председатель комитета: «Азербайджанская диаспора во многом превосходит армянское лобби»
14:48 30 Декабря
Задержанные во время парламентских выборов в Грузии молодые азербайджанцы освобождены
14:47 30 Декабря
ОДКБ внесла ясность в выражение Бордюжи «НКР»
14:28 30 Декабря
Милли Меджлис принял обращение к азербайджанскому народу по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира
14:01 30 Декабря
Состоялось последнее в 2016 году пленарное заседание Милли Меджлиса
13:48 30 Декабря
Азербайджан намерен к 2020 году довести до 30% долю безналичных расчетов в общем объеме платежных операций
13:35 30 Декабря
«Газпром» выделит 310 млн. евро на строительство Турецкого потока
13:26 30 Декабря
Изменяются правила расходования остатков на казначейских счетах
13:20 30 Декабря
Госкомиссия: Армения продемонстрировала неуважение к нормам международного гуманитарного права
13:19 30 Декабря
Огтай Асадов: « Мнение Бордюжи, не означает, что это позиция России»
13:14 30 Декабря
В Азербайджане будет создана программа электронного здравоохранения
13:02 30 Декабря
Объявлен прогноз погоды на праздничные дни
13:02 30 Декабря
Огтай Асадов: «Иран не может вмешиваться во внутренние дела Азербайджана»
12:51 30 Декабря
В Азербайджане между государственными структурами будет отменено ведение документации на бумажных носителях
12:48 30 Декабря
В Азербайджане будет разработана концепция «Мобильное правительство»
12:45 30 Декабря
Aztelekom и ПОБТС могут быть приватизированы
12:40 30 Декабря
МККК: Мы готовы осуществить нейтральное посредничество для возвращения тела азербайджанского солдата
12:39 30 Декабря
Развитие сферы ИКТ Азербайджана приведет к росту ВВП на 235 млн. манатов
12:36 30 Декабря
При обрушении шахты на востоке Индии погибли не менее десяти горняков
12:33 30 Декабря
Парламент принял проект закона о регулировании налоговой задолженности
12:22 30 Декабря
Жители Агджабеди и Мингячевира умерли в результате несчастных случаев
12:19 30 Декабря
Житель Баку отравился угарным газом
12:16 30 Декабря
Натаван Мирватова: «Прослушивание телефонных разговоров осуществлялось по поручению Эльдара Махмудова»
12:15 30 Декабря
В вагоне на железнодорожной станции произошел пожар, есть погибший
12:14 30 Декабря
Проводится последнее в 2016 году заседание Милли Меджлиса
12:12 30 Декабря
Lukoil удвоит добычу нефти на месторождениях в Каспийском море
12:11 30 Декабря
Допрошены свидетели по делу Видади Зейналова и других
11:56 30 Декабря
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 6%
11:43 30 Декабря
Погода на территории Азербайджана в январе будет в пределах климатической нормы
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