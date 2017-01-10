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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Малолетний ребенок погиб в ДТП в Грузии
02:22 10 Января
Между Стамбулом и Баку отменены 8 рейсов
02:12 10 Января
Парламент Венесуэлы объявил, что президент Мадуро оставил свой пост
01:11 10 Января
МГ ОБСЕ призвала вернуть на родину тело азербайджанского военного
00:07 10 Января
В Колумбии обрушился мост, погибли семь человек
23:40 09 Января
В Афинах скончался российский консул
23:17 09 Января
Назван лучший футболист 2016 года по версии ФИФА
23:10 09 Января
Улицу у здания посольства РФ в Анкаре переименовали в честь посла Карлова
22:46 09 Января
Названа символическая сборная 2016-го года по версии FIFA
22:38 09 Января
Зять Трампа станет его старшим советником в американской администрации
22:14 09 Января
Число погибших при восхождении на вулкан в Гватемале возросло до 6 человек
21:42 09 Января
Назван лучший французский тренер 2016 года
21:00 09 Января
В Китае разбился самолет, есть погибшие
20:36 09 Января
Иран получит 130 тонн природного урана из России
20:02 09 Января
Председатель Национального конгресса армян Украины: «Оккупированные земли Азербайджана должны быть возвращены»
19:05 09 Января
Снежная и морозная погода в Стамбуле продолжится, в школах объявлены каникулы
18:41 09 Января
Эсминец США открыл огонь по иранским кораблям
18:12 09 Января
Гариб Мамедов награжден орденом «Шохрат»
18:08 09 Января
МККК: Переговоры со сторонами в связи с возвращением тела азербайджанского солдата продолжаются
17:20 09 Января
Объявлен курс доллара в Азербайджане на 10 января
17:10 09 Января
Генпрокуратура: Материалы в связи с пропагандой руководством ANS терроризма и другими фактами включены в уголовное дело
17:10 09 Января
Президент Азербайджана выразил соболезнования Хасану Рохани и Али Хаменеи
17:09 09 Января
В Кремле назвали доклад спецслужб США о кибератаках «охотой на ведьм»
17:02 09 Января
Президент Азербайджана: Сотрудничество в сфере торговли с Эстонией не ведется достаточно активно
16:51 09 Января
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенных послов Эстонии, Финляндии и Перу - ОБНОВЛЕНО
16:41 09 Января
Газоснабжение ряда поселков Баку будет ограничено
16:12 09 Января
В Ширване автомобиль упал в овраг, два человека пострадали
16:11 09 Января
АвтоВАЗ поднял цены на ряд моделей
14:54 09 Января
Суд над Акифом Човдаровым отложен до 11 января - ОБНОВЛЕНО
14:40 09 Января
МИД выразил отношение к сообщениям о вступлении Азербайджана в Исламскую военную коалицию - ОБНОВЛЕНО
14:33 09 Января
Минздрав: A (H3N2) – протекающий в легкой форме, проходящий, сезонный грипп
14:18 09 Января
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился в 1,5 раза
13:41 09 Января
В России преподаватель покончил с собой в аудитории вуза
13:33 09 Января
Студент БВШН: «Я хотел бы отправиться в мировое турне»
12:52 09 Января
Председатель парламента Турции переведен в отделение реанимации
12:46 09 Января
На территории Азербайджана ожидаются туман, изморось, дожди
12:46 09 Января
SOCAR в прошлом месяце сократила экспорт нефти из порта Джейхан на 15%
12:27 09 Января
SOCAR снизила экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
12:15 09 Января
Азербайджан завоевал ещё одну медаль на Лондонской олимпиаде
12:06 09 Января
В прошлом году за незаконную вырубку деревьев 183 человека были оштрафованы на 351 600 манатов
11:27 09 Января
Muganbank увеличил уставный капитал на 10 млн. манатов
11:22 09 Января
В Азербайджане сотрудник украл из офиса компании 35 тысяч манатов
11:20 09 Января
МВД: Сотрудник «Iraq Airlines» был застрелен из ружья марки «COBALT»
11:17 09 Января
Рыночная стоимость основного акционера Yapı Kredi Bankı Azərbaycan понизится
10:49 09 Января
В прошлом году за незаконную охоту на территории Азербайджана были задержаны 16 иностранцев
10:48 09 Января
Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг» ®
10:29 09 Января
В Баку 55-летний мужчина совершил суицид
10:12 09 Января
Армяне из крупнокалиберных пулеметов нарушили режим прекращения огня 36 раз
10:09 09 Января
В Баку 23-летний парень и его тетя отравились угарным газом
10:09 09 Января
Названы лауреаты премии «Золотой глобус»
10:01 09 Января
Манат укрепился к лире и фунту на 1%
09:43 09 Января
Нефть дешевеет на новостях о росте числа буровых установок в США
09:07 09 Января
В Иордании погиб американский солдат
06:58 09 Января
В США самолет с хоккейной командой совершил вынужденную посадку
06:29 09 Января
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске увеличилось до 78 человек
06:12 09 Января
Боевики "Боко харам" атаковали базу нигерийской армии, есть жертвы
04:48 09 Января
В Гаити 20 человек погибли в результате столкновения грузовика и автобуса
04:33 09 Января
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:27 09 Января
Метеорит взорвался в небе над Архангельской областью
04:07 09 Января
Президент Израиля прибыл в Грузию
03:39 09 Января
Сын экс-президента Польши обнаружен мертвым в своей квартире
03:16 09 Января
Российский историк подготовил петицию в связи с терактами, совершенными армянами в Москве
03:05 09 Января
В России при пожаре пострадали 6 детей
01:46 09 Января
В Женеве открываются переговоры по кипрскому урегулированию
01:24 09 Января
Клинтон больше не будет участвовать в выборах
00:40 09 Января
Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме
00:16 09 Января
В Лондоне началась забастовка работников метро
22:52 08 Января
В Нижегородской области России похолодает до -40 градусов
22:30 08 Января
Жительница Товуза отравилась угарным газом
22:13 08 Января
В Баку сгорели два грузовика
22:04 08 Января
Итальянский клуб отверг 65-миллионное предложение “Арсенала”
21:42 08 Января
В Гяндже трое студентов отравились угарным газом
21:16 08 Января
Скончался экс-президент Ирана - ОБНОВЛЕНО
20:35 08 Января
Очередной бунт в бразильской тюрьме унес жизни четырех человек
20:03 08 Января
Наезд на военных в Иерусалиме совершил сторонник ИГ, заявил Нетаньяху
19:33 08 Января
США впервые после вывода войск направят морпехов в афганский Гильменд
19:05 08 Января
Госкомитет Азербайджана: Нурай Байрамзаде пережила сильный стресс
18:55 08 Января
В Багдаде произошел второй теракт за день, погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО
17:44 08 Января
В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов, четыре человека погибли
16:49 08 Января
Папа Франциск призвал помочь страдающим от холодов
16:24 08 Января
Афганские силовики за сутки ликвидировали 45 боевиков по всей стране
16:06 08 Января
Жертвами ДТП на северо-востоке Пакистана стали 13 человек
15:34 08 Января
Не менее четырех человек погибли в результате серии взрывов в столице Сомали
15:04 08 Января
Отменены авиарейсы между Азербайджаном и Турцией - ОБНОВЛЕНО
14:02 08 Января
Китай направил три сторожевых катера к спорным островам в Восточно-Китайском море
12:23 08 Января
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
11:01 08 Января
Валютные резервы Китая сократились до минимума 2011 года
10:15 08 Января
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 44 раз
09:56 08 Января
Во Франции при аварии с автобусом пять человек погибли, около 30 ранены
09:50 08 Января
В Бангладеш поезд столкнулся с микроавтобусом
09:36 08 Января
В Канаде более 100 автомобилей столкнулись из-за снегопада
07:18 08 Января
На забратской дороге столкнулись 4 автомобиля, есть погибший и раненые
07:14 08 Января
Китай пригласил страны Африки участвовать в создании нового Шелкового пути
06:58 08 Января
В Канаде более 100 автомобилей столкнулись из-за снегопада
06:10 08 Января
Берат Албайрак: «Министерство энергетики Турции подверглось кибератакам из США»
04:55 08 Января
Подозреваемому в стрельбе в аэропорту во Флориде грозит смертная казнь
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Убит сын вице-губернатора Гегаркуникской области Армении
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