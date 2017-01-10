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МИД выразил отношение к сообщениям о вступлении Азербайджана в Исламскую военную коалицию - ОБНОВЛЕНО
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10:11
Политика
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МГ ОБСЕ призвала вернуть на родину тело азербайджанского военного
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Председатель Национального конгресса армян Украины: «Оккупированные земли Азербайджана должны быть возвращены»
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Гариб Мамедов награжден орденом «Шохрат»
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Президент Азербайджана выразил соболезнования Хасану Рохани и Али Хаменеи
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Президент Азербайджана: Сотрудничество в сфере торговли с Эстонией не ведется достаточно активно
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Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенных послов Эстонии, Финляндии и Перу - ОБНОВЛЕНО
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МИД выразил отношение к сообщениям о вступлении Азербайджана в Исламскую военную коалицию - ОБНОВЛЕНО
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Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 44 раз
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Рамиз Мехтиев утвердил план проведения траурных мероприятий в связи с годовщиной трагедии 20 января
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Американское посольство в Азербайджане выразило отношение к информации об отзыве посла США Роберта Секуты
Новости
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Между Стамбулом и Баку отменены 8 рейсов
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МККК: Переговоры со сторонами в связи с возвращением тела азербайджанского солдата продолжаются
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Генпрокуратура: Материалы в связи с пропагандой руководством ANS терроризма и другими фактами включены в уголовное дело
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В Ширване автомобиль упал в овраг, два человека пострадали
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Суд над Акифом Човдаровым отложен до 11 января - ОБНОВЛЕНО
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Минздрав: A (H3N2) – протекающий в легкой форме, проходящий, сезонный грипп
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Студент БВШН: «Я хотел бы отправиться в мировое турне»
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На территории Азербайджана ожидаются туман, изморось, дожди
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В прошлом году за незаконную вырубку деревьев 183 человека были оштрафованы на 351 600 манатов
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В Азербайджане сотрудник украл из офиса компании 35 тысяч манатов
Аналитика
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Закрывающие глаза на «черный рынок» структуры - МОНИТОРИНГ
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Самый легкий способ ликвидации “валютного черного рынка” - АНАЛИЗ
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В престижной итальянской газете напечатана статья «Темные игры за проектом TAP»
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Лишенные «массовости» провальные акции - АНАЛИТИКА
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От управляемого с Запада митингом 11 сентября несет душком FETÖ и радикальных исламистов - АНАЛИТИКА
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США установили рекорд за почти сто лет по объемам экспорта нефти - АНАЛИТИКА
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Акционер YapıKredi Bank потерял 2/3 своей рыночной стоимости, партнер ГНФАР подешевел вдвое - АНАЛИТИКА
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Управляющий активами ГНФАР немецкий банк столкнулся с угрозой банкротства
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Цехакронизм - фашистское учение Гарегина Нжде - СТАТЬЯ
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Повысит ли снижение инвестиций цену на нефть? - АНАЛИТИКА
Экономика
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Объявлен курс доллара в Азербайджане на 10 января
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Газоснабжение ряда поселков Баку будет ограничено
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АвтоВАЗ поднял цены на ряд моделей
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Оборот Бакинской фондовой биржи сократился в 1,5 раза
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SOCAR в прошлом месяце сократила экспорт нефти из порта Джейхан на 15%
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SOCAR снизила экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
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Muganbank увеличил уставный капитал на 10 млн. манатов
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Рыночная стоимость основного акционера Yapı Kredi Bankı Azərbaycan понизится
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Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг» ®
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Манат укрепился к лире и фунту на 1%
В мире
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Малолетний ребенок погиб в ДТП в Грузии
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Парламент Венесуэлы объявил, что президент Мадуро оставил свой пост
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В Колумбии обрушился мост, погибли семь человек
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В Афинах скончался российский консул
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Улицу у здания посольства РФ в Анкаре переименовали в честь посла Карлова
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Зять Трампа станет его старшим советником в американской администрации
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Число погибших при восхождении на вулкан в Гватемале возросло до 6 человек
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В Китае разбился самолет, есть погибшие
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Иран получит 130 тонн природного урана из России
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Снежная и морозная погода в Стамбуле продолжится, в школах объявлены каникулы
Культура
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Названы лауреаты премии «Золотой глобус»
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Балет «Легенда о любви» покажут в Санкт-Петербурге
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Сегодня день рождения Зейнаб Ханларовой
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В Баку будет установлен памятник Ниязи
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Тело народного артиста Агахана Абдуллаева предали земле в поселке Тюркан
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Первая леди приняла участие в прощании с народным артистом Агаханом Абдуллаевым
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Президент наградил Зейнаб Ханларову орденом
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Cкончался Джордж Майкл
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Скончался поэт Ильяс Тапдыг
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Скончался народный артист Азербайджана
Спорт
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Назван лучший футболист 2016 года по версии ФИФА
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Названа символическая сборная 2016-го года по версии FIFA
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Назван лучший французский тренер 2016 года
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Азербайджан завоевал ещё одну медаль на Лондонской олимпиаде
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Итальянский клуб отверг 65-миллионное предложение “Арсенала”
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ФИФА представила приз лучшему игроку мира
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В сборную Азербайджана приводят легионера из России
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Нефтчи подписывает контракт с украинским футболистом
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ФИФА и УЕФА могут ввести санкции против России
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Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
АРМИЯ
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Армяне из крупнокалиберных пулеметов нарушили режим прекращения огня 36 раз
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Минобороны: Армяне нарушили режим прекращения огня 39 раз
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В прошлом месяце было обезврежено 1068 НРБ и 14 мин
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Режим прекращения огня был нарушен 44 раза
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В Нагорном Карабахе армянский солдат застрелил двух своих сослуживцев
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Режим прекращения огня был нарушен 36 раз
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Режим прекращения огня был нарушен 31 раз
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ВС Армении нарушили режим прекращения огня 38 раз
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Армяне за сутки нарушили режим прекращения огня 35 раз
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Стратегические предприятия, которые играют важную роль в азербайджано-российском военном сотрудничестве - РЕПОРТАЖ