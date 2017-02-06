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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Президент США: “Иран является террористическим государством номер один”
03:40 06 Февраля
Трамп: “Решение суда угрожает безопасности США”
01:40 06 Февраля
Стал известен победитель Кубка Африки
01:00 06 Февраля
В результате крупного ДТП в Гондурасе погибли 17 человек, 35 ранены
00:39 06 Февраля
В Румынии вновь требуют отставки правительства
23:43 05 Февраля
В Латвию прибыло 220 американских военных
22:45 05 Февраля
Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с бывшим президентом ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО
22:32 05 Февраля
Полиция Австрии отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни
22:05 05 Февраля
Жительница Товуза отравилась угарным газом
21:29 05 Февраля
Число погибших при сходе лавин в Афганистане превысило 100 человек - ОБНОВЛЕНО-1
21:06 05 Февраля
В Товузе повесилась 16-летняя девушка
20:37 05 Февраля
Месси установил очередной рекорд
20:18 05 Февраля
В китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человек
19:29 05 Февраля
Пенс: снятие санкций с России будет зависеть от ситуации на Украине
19:08 05 Февраля
В Азербайджане мужчина избил до смерти жену
18:36 05 Февраля
Власти Румынии отменили поправки в УК, которые привели к протестам в стране
17:47 05 Февраля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию
16:33 05 Февраля
В Турции за связи с ИГ задержали около 500 человек - ОБНОВЛЕНО
15:33 05 Февраля
МККК распространил заявление по поводу возвращения тела азербайджанского солдата
14:32 05 Февраля
“Суд” самопровозглашенной “НКР” арестовал “арестовал” на два месяца Эльнура Гусейнзаде
14:19 05 Февраля
Тело шехида Чингиза Гурбанова возвращено азербайджанской стороне
13:51 05 Февраля
В США суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа
13:26 05 Февраля
В Сирии в рамках операции “Щит Евфрата” убит “наместник” ИГ в Эль-Бабе - ОБНОВЛЕНО
13:15 05 Февраля
Лавров: РФ готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с США
11:43 05 Февраля
Минюст США: отмена указа Трампа о защите от терроризма вредит обществу
10:49 05 Февраля
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 6 раз
09:54 05 Февраля
В Китае выявлен еще один случай заражения человека птичьим гриппом
09:37 05 Февраля
В Шеки столкнулись Mercedes и Ford, есть погибший и раненые
07:18 05 Февраля
Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время
06:48 05 Февраля
Во Франции неизвестные украли оружие у обедавших в "Макдоналдс" солдат
06:19 05 Февраля
Минюст подал апелляцию на решение суда, отменившего указ Трампа по беженцам
04:53 05 Февраля
В Сербии при столкновении поезда и автобуса пострадали 24 человека
04:35 05 Февраля
В Ширване 27 летний парень совершил самоубийство
04:23 05 Февраля
В Перу от наводнений погибли 23 человека
04:17 05 Февраля
В Баку сгорел цех
03:10 05 Февраля
В США не пустят подозрительных граждан из стран, попавших под указ Трампа
03:03 05 Февраля
Трамп назвал последствия отмены его указа по иммиграции
02:54 05 Февраля
В Баку в двух домах произошел пожар
02:14 05 Февраля
Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК
00:49 05 Февраля
В Батуми закрыли две школы за связь с FETÖ
00:22 05 Февраля
ВВС Иордании нанесли удар по объектам ИГ на юге Сирии
23:30 04 Февраля
На границе Латвии и России установили забор длиной 23 километра
22:01 04 Февраля
В США разъяснен порядок въезда граждан из стран, попавших под указ Трампа
21:12 04 Февраля
Трамп назвал "смехотворным" решение судьи приостановить указ об иммиграции
20:52 04 Февраля
® Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
20:15 04 Февраля
Молдова требует вывести войска РФ из Приднестровья
19:49 04 Февраля
Министр обороны Литвы: «Мы сторонники мирного решения Карабахского конфликта»
18:39 04 Февраля
Австрийская полиция во время операции задержала 22 выходцев из Чечни.
17:52 04 Февраля
9 человек уволены из органов прокуратуры
17:34 04 Февраля
В Азербайджане раскрыто 96,6% умышленных убийств
17:28 04 Февраля
22% американцев считают Россию врагом США
16:47 04 Февраля
В Геранбое 3 члена одной семьи отравились, один из них скончался.
16:34 04 Февраля
Председатель ОБСЕ: «Мы будем стараться помочь урегулировать неразрешенные конфликты»
15:49 04 Февраля
Таможенники пресекли ввоз в Азербайджан крупной партии сигарет
15:11 04 Февраля
Полиция открыла огонь по фургону близ аэропорта Стамбула
14:09 04 Февраля
В автомобиле жителя Баку обнаружен пистолет
13:54 04 Февраля
В Баку задержан человек, пытавший продать ртуть
13:41 04 Февраля
Предотвращена попытка незаконного вывоза крупной суммы в иностранной валюте
13:36 04 Февраля
Вчера в Азербайджане было зарегистрировано 90 преступлений
13:23 04 Февраля
Официально подтверждено, что обнаруженное в Нефтчале тело мужчины принадлежит одному из пропавших нефтяников
13:16 04 Февраля
Золото на мировом рынке подорожало
12:53 04 Февраля
Азербайджанская нефть подорожала
12:45 04 Февраля
Стал известен прогноз погоды на завтра
12:35 04 Февраля
Турецкий пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Иране
12:30 04 Февраля
Умер один из главарей сепаратистского режима в Украине
12:10 04 Февраля
Министерство: Распространенная в соцсетях информация о незаконном вылове рыбы не нашла подтверждения
11:16 04 Февраля
Белый Дом: Россия оккупировала Крым
10:31 04 Февраля
Режим прекращения огня был нарушен 24 раза
10:15 04 Февраля
Министр обороны США назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма
07:03 04 Февраля
Китаец в ходе ссоры зарезал ножом пятерых соседей
06:08 04 Февраля
В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа
04:55 04 Февраля
В Колумбии юноша арестован по подозрению в 30 убийствах
04:28 04 Февраля
Трамп поговорит по телефону с Порошенко
03:57 04 Февраля
53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США
02:16 04 Февраля
Восемь полицейских были убиты в результате нападения в Афганистане
01:34 04 Февраля
Суд отпустил защитника "Атлетико" Эрнандеса
01:07 04 Февраля
Глава МИД Ирана назвал санкции США нелегитимными
23:57 03 Февраля
Жительница Гаджикабула отравилась угарным газом
23:39 03 Февраля
В Хырдалане 60-летний мужчина сгорел заживо
23:25 03 Февраля
Вашингтон заявил о пересмотре отношений США и Кубы
23:03 03 Февраля
В Губе автомобиль сбил 11-летнего мальчика
22:15 03 Февраля
США аннулировали 100 тысяч виз после указа Трампа
21:53 03 Февраля
В Йемене уничтожены два лидера "Аль-Каиды"
21:31 03 Февраля
Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам
21:11 03 Февраля
Президент утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией
20:40 03 Февраля
В Нафталане в квартире обнаружен труп женщины
20:19 03 Февраля
США расширили санкции против Ирана
20:05 03 Февраля
МИД Азербайджана: «Попытки политизировать вопрос Лапшина ошибочны»
19:31 03 Февраля
Стало известно место строительства новых зданий для вынужденных переселенцев в Баку
18:55 03 Февраля
Президент Беларуси: «У нас нет оснований не передавать Лапшина Азербайджану»
18:40 03 Февраля
Генсек ООН: «Я надеюсь на углубление сотрудничества с Азербайджаном в дальнейшем»
18:30 03 Февраля
В Масаллы на дом совершено нападение
18:30 03 Февраля
Глава государства поздравил президента Шри-Ланки
18:27 03 Февраля
Операции посредством AzeriCard временно ограничены
18:27 03 Февраля
В Рустави между полицией и протестующими произошло противостояние, есть раненые
17:59 03 Февраля
Состоялась презентация нового детского журнала «Qaranquş»
17:50 03 Февраля
Сенатор-республиканец: «Я не удовлетворюсь, пока Конгресс и Белый дом не объединят усилия и не накажут Россию»
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Глава Ассоциации Боснии и Герцеговины «Дружеский Мост» присоединился к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном»
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