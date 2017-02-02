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10:11
Политика
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Сиявуш Новрузов: «Иса Гамбар не мусаватист, а большевик»
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Глава Берлинского Европейского Института Каспийских и Кавказских Исследований присоединился к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном»
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В Мюнхене возможно пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
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Директор Института истории предложил принять документ о праве наследовать Ереван
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Огтай Асадов: «Мы выдали компенсации тем, чья собственность была снесена»
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Гудрат Гасангулиев: «Решение Трампа открывает путь к исламофобии во всем мире»
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Сиявуш Новрузов: «По вечерам на наши телефоны поступают звонки из-за границы, этот вопрос должен быть расследован»
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Началась весенняя сессия Милли Меджлиса
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Сформирован новый состав Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса
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В начале марта президент Азербайджана совершит визит в Иран
Новости
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В Агдаше сгорел дом, 89-летний хозяин дома скончался
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Мужчина, тело которого было обнаружено сегодня на берегу Каспия в Нефтчале, является одним из пропавших нефтяников
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В Гяндже перевернулся микроавтобус, есть погибший и раненые
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Стала известна структура, которая будет предоставлять основные услуги по трансляции Игр исламской солидарности
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Виновный в смерти пассажира водитель был арестован в зале суда
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Акиф Човдаров не был доставлен в суд из-за погодных условий
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В Азербайджане сохранится морозная погода, дороги покроются льдом
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Свидетель: «Строительные компании Бейтуллы Гусейнова заранее объявлялись победителями тендеров»
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В закон «О молодежной политике» будут внесены дополнения и поправки
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За последние несколько дней в Баку 9 человек поскользнулись и получили травмы
Аналитика
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Закрывающие глаза на «черный рынок» структуры - МОНИТОРИНГ
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Самый легкий способ ликвидации “валютного черного рынка” - АНАЛИЗ
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В престижной итальянской газете напечатана статья «Темные игры за проектом TAP»
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Лишенные «массовости» провальные акции - АНАЛИТИКА
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От управляемого с Запада митингом 11 сентября несет душком FETÖ и радикальных исламистов - АНАЛИТИКА
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США установили рекорд за почти сто лет по объемам экспорта нефти - АНАЛИТИКА
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Акционер YapıKredi Bank потерял 2/3 своей рыночной стоимости, партнер ГНФАР подешевел вдвое - АНАЛИТИКА
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Управляющий активами ГНФАР немецкий банк столкнулся с угрозой банкротства
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Цехакронизм - фашистское учение Гарегина Нжде - СТАТЬЯ
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Повысит ли снижение инвестиций цену на нефть? - АНАЛИТИКА
Экономика
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ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
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Президент Азербайджана подписал распоряжение о составе коллегии Министерства налогов
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Президент утвердил список должностных лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной
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Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
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Лицензия для новых мобильных операторов в Азербайджане подорожает до 1 млн. манатов
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Штаб: Устанавливается принадлежность найденного тела к без вести пропавшим нефтяникам
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Цены на сырую нефть SOCAR на мировом рынке выросли на 70-80%
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В МВД направлены материалы о 63 юридических и 156 физических лицах, получивших кредиты в МБА
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Замминистра: «Развитие второй фазы «Шахдениз» имеет принципиальное значение для Грузии»
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Число иностранных туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году, увеличилось
В мире
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В Бухаресте более 100 тысяч человек вышли на антиправительственные протесты
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В Рио-де-Жанейро произошли столкновения протестующих c полицией
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Палата общин Великобритании приняла законопроект по Brexit
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Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря
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США вынесли Ирану предупреждение в связи с запуском баллистических ракет
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В Мексике бандиты убили шесть человек
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Генсек ООН выступил против иммиграционного указа Дональда Трампа
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В США в ходе учений истребители открыли огонь по военным, есть погибший и раненый
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ОБСЕ: стороны согласились к 5 февраля отвести вооружения в Донбассе
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Российская авиакомпания начинает полеты в Баку
Культура
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Фильм сотрудника «APA Holding» приглашен на международный фестиваль
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Скончался известный британский актер
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В Баку состоялось открытие фестиваля японских фильмов
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Cкончалась известная американская актриса
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Морган Фриман стал новым лицом Turkish Airlines
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В Лондоне прошло мероприятие посвященное азербайджанскому мугаму
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Проведено мероприятие в связи с днем рождения румынского поэта Михая Еминеску
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Художественный руководитель Театра оперы и балета ответила на обвинения в связи с увольнениями из таетра
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Из Театра оперы и балета уволились 15 человек
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Будет отмечено 300-летие Моллы Панаха Вагифа
Спорт
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Дисциплинарный комитет признал судейскую ошибку в матче «Карабах» - «Нефтчи»
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Определились полуфиналисты Кубка Африки по футболу
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Федерер обыграл Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open
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Футболист Бундестима будет играть в сборной Азербайджана
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Усэйн Болт лишился олимпийского золота
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Агент: «Роберт Просинечки заинтересован в переходе в «Бурсаспор»
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Экклстоуна уволили с поста главы "Формулы-1"
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Роберт Просинечки внес ясность относительно перехода в турецкий клуб
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Сборные Азербайджана по таэквондо едут в Турцию
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Коллина стал главой судейского комитета ФИФА
АРМИЯ
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Армяне ранили азербайджанского военнослужащего
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Режим прекращения огня был нарушен 21 раз
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В январе ВС Армении нарушили режим прекращения огня 1063 раза
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Режим прекращения огня был нарушен 8 раз
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Военная прокуратура: В связи со смертью солдата возбуждено уголовное дело
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В Азербайджане военнослужащий совершил суицид
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Режим прекращения огня был нарушен 7 раз
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85% азербайджанцев готовы воевать за свою страну - WIN/Gallup International
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МО Азербайджана: Вооруженные формирования Армении 8 раз нарушили режим прекращения огня
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Ханлар Велиев: «Следствие по возбужденному в связи с апрельскими событиями уголовному делу продолжается»