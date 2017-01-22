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Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров
07:46 22 Января
Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 25 человек
07:18 22 Января
Трамп встретится с президентом Мексики 31 января
06:46 22 Января
Число жертв в результате авиаудара в Нигерии превысило 230 человек
05:44 22 Января
В США около двух миллионов человек приняли участие в женском марше
05:13 22 Января
В Индии число погибших при сходе поезда с рельсов возросло до 23 человек - ОБНОВЛЕНО
04:42 22 Января
В Екатеринбурге почтили память жертв трагедии 20 января
04:26 22 Января
Задержанным за беспорядки в Вашингтоне грозит до 10 лет тюрьмы
04:22 22 Января
Экс-президент Гамбии покинул страну
03:56 22 Января
В Ливии у посольства Италии взорвался автомобиль
02:07 22 Января
Трамп: США не использовали возможности в борьбе с террором должным образом
01:46 22 Января
«Антитрамповские» марши прошли в Европе и Африке
01:32 22 Января
Лидеры Мексики и Канады поговорили по телефону с Трампом
00:53 22 Января
Де Мистура прибыл в Астану для переговоров по Сирии
00:43 22 Января
В Вашингтоне после инаугурации Трампа проходят массовые протесты
23:57 21 Января
Российские бомбардировщики атаковали объекты ИГ
23:48 21 Января
В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш протеста против Трампа
23:04 21 Января
Чавушоглу: “США должны участвовать в сирийском урегулировании”
22:30 21 Января
Турция предложила создать буферную зону для беженцев в Сирии
22:00 21 Января
В Лянкяране водитель, сбив пешехода, скрылся c места происшествия
21:53 21 Января
В Астане провели переговоры делегации Ирана и России
21:15 21 Января
На юге Афганистана погибли более 40 человек после нападения талибов
20:57 21 Января
В Гяндже умерла беременная женщина
20:11 21 Января
Внесены изменения в состав некоторых комиссий в связи с созданием Государственной службы безопасности и Службы внешней разведки
16:47 21 Января
Внесены изменения в «Правила обеспечения авиационной безопасности»
16:36 21 Января
Подписано распоряжение о применении изменений в закон «О регистрации по месту жительства и месту пребывания»
16:26 21 Января
В Хачмазе произошла цепная авария, пострадало 3 человека
16:10 21 Января
В закон «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев» внесены изменения
16:00 21 Января
Между Азербайджаном и Кувейтом осуществляются чартерные рейсы
15:25 21 Января
В Баку в частном доме произошел взрыв, 4 человека получили травмы
14:49 21 Января
Омбудсмен Молдовы присоединилась к Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном
14:25 21 Января
В Азербайджане повышена страховая часть трудовых пенсий
13:35 21 Января
В Азербайджане повысилась минимальная заработная плата
13:28 21 Января
Обновлен сайт Минобороны Азербайджана, добавлены страницы на русском и английском языках
12:54 21 Января
На территории Азербайджана будет мороз, дороги покроются льдом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
12:45 21 Января
Два человека убиты в ходе спецоперации в Дагестане
12:35 21 Января
Президент Азербайджана выразил соболезнования своему иранскому коллеге
12:31 21 Января
Песков: «Путин готов ко встрече с Трампом»
12:23 21 Января
Бывший заключенный убил топором своего земляка
11:39 21 Января
Число жертв взрыва на рынке в Пакистане достигло 21 человека - ОБНОВЛЕНО-1
11:30 21 Января
Число погибших в ДТП в Италии выросло до 16, пострадали 36 человек - ОБНОВЛЕНО
11:27 21 Января
В Баку два пешехода погибли в результате ДТП
10:53 21 Января
В Баку 30-летняя женщина совершила суицид
10:32 21 Января
В Баку из банкомата украли 40 тысяч манатов
10:25 21 Января
Стали известны мотивы убийства исполнительницы «Ламбады»
10:24 21 Января
В Восточно-Китайском море затонула лодка с 13 рыбаками
10:11 21 Января
В Южной Корее из-за коррупционного скандала арестовали министра культуры
10:07 21 Января
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 39 раз
10:02 21 Января
Землетрясение зафиксировано у границы Китая и Казахстана
07:19 21 Января
В Чили разбился самолет, есть погибшие и раненые
06:48 21 Января
Морган Фриман стал новым лицом Turkish Airlines
06:22 21 Января
Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления
05:24 21 Января
В Вашингтоне за беспорядки задержали 217 человек - ОБНОВЛЕНО
04:18 21 Января
В Монреале сожжен флаг США
03:54 21 Января
В Гяндже ранили ножом 25-летнего парня
03:50 21 Января
США требуют от Южной Кореи арестовать брата Пан Ги Муна
03:17 21 Января
В Балакене задержаны наркоторговцы
03:14 21 Января
Коллина стал главой судейского комитета ФИФА
02:42 21 Января
В Гейгельском районе столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавший
02:22 21 Января
В Ширване неизвестный при ограблении ранил ножом мужчину
02:09 21 Января
Трамп назначил Мэттиса шефом Пентагона
01:45 21 Января
Дмитрий Савельев: “Горбачев должен быть отдан под суд за все то, что он сделал”
01:19 21 Января
Cтамбульский офис правящей партии Турции обстрелян из гранатомета
23:48 20 Января
Опубликована программа администрации президента Трампа
23:16 20 Января
Джамме согласился уйти с поста главы Гамбии
22:59 20 Января
Белый дом: Трамп намерен добиться независимости США от ОПЕК
22:30 20 Января
Дмитрий Савельев: “Статус Карабаха будет определяться после возвращения азербайджанских беженцев"
22:22 20 Января
Трамп: “Я положу конец этой резне”
22:17 20 Января
В Стамбуле обстреляли из гранатомета здание управления безопасности
21:41 20 Января
Трамп вступил в должность 45-го президента США
21:10 20 Января
Генерал Алескеров: “Харьковская полиция не привлекла к ответственности лиц, избивших моего сына”
20:47 20 Января
Активисты АМОР почтили память жертв 20 Января
20:20 20 Января
Дональд Трамп вошел в Белый Дом
19:40 20 Января
В результате атаки ИГ на севере Сирии погибло 5 турецких солдат
18:24 20 Января
В Тбилиси проходит VII съезд партии Единого национального движения
17:27 20 Января
В Тбилиси в посольстве Азербайджана проведено мероприятие, посвященное 27 годовщине трагедии 20 января
17:08 20 Января
Азербайджан чтит память шехидов 20 января - ФОТОСЕССИЯ
15:22 20 Января
Беларусь приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина
15:18 20 Января
Закрывается фабрика Порошенко в России
14:35 20 Января
На Лянкяран-Лерикской дороге активизировался оползневой процесс
13:28 20 Января
В Имишли столкнулись два автомобиля, погиб 85-летний пассажир
12:56 20 Января
Генпрокуратура Азербайджана: Михаил Горбачев уклонился от следствия
12:54 20 Января
Стал известен прогноз погоды в Азербайджане на завтра
12:27 20 Января
В Имишли задержан подозреваемый в совершенной 2 месяца назад краже золотых изделий
12:09 20 Января
На территории Азербайджана минутой молчания почтили память жертв 20 Января
12:01 20 Января
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
11:58 20 Января
Жительница Шабрана умерла от отравления угарным газом
11:38 20 Января
Замминистра: «Для ведения переговоров с Евросоюзом формируется делегация»
11:23 20 Января
Председатель Госкомитета: «Мы не считаем целесообразным распространение в Азербайджане книг, поощряющих противостояние между течениями»
11:20 20 Января
В Баку будет проведено заседание рабочей группы по правовому статусу Каспия
11:11 20 Января
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Аллею шехидов
10:24 20 Января
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 42 раза
10:10 20 Января
Россия и Иран договорились расширить сотрудничество по ядерной энергетике
07:37 20 Января
Скончался замначальника Лянкяранского управления молодежи и спорта
07:21 20 Января
Обама в последний день президентства смягчил приговор ещё 330 осужденным
06:59 20 Января
В Исмаиллы автомобиль врезался в столб, есть погибший и пострадавший
06:49 20 Января
Керри: США стимулировали Европу к объединению вокруг санкций против России
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