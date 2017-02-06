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Политика
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Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с бывшим президентом ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию
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МККК распространил заявление по поводу возвращения тела азербайджанского солдата
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“Суд” самопровозглашенной “НКР” арестовал “арестовал” на два месяца Эльнура Гусейнзаде
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Тело шехида Чингиза Гурбанова возвращено азербайджанской стороне
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Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 6 раз
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Министр обороны Литвы: «Мы сторонники мирного решения Карабахского конфликта»
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9 человек уволены из органов прокуратуры
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Президент утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией
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МИД Азербайджана: «Попытки политизировать вопрос Лапшина ошибочны»
Новости
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Жительница Товуза отравилась угарным газом
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В Товузе повесилась 16-летняя девушка
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В Азербайджане мужчина избил до смерти жену
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В Шеки столкнулись Mercedes и Ford, есть погибший и раненые
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В Ширване 27 летний парень совершил самоубийство
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В Баку сгорел цех
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В Баку в двух домах произошел пожар
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® Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
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В Азербайджане раскрыто 96,6% умышленных убийств
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В Геранбое 3 члена одной семьи отравились, один из них скончался.
Аналитика
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Закрывающие глаза на «черный рынок» структуры - МОНИТОРИНГ
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Самый легкий способ ликвидации “валютного черного рынка” - АНАЛИЗ
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В престижной итальянской газете напечатана статья «Темные игры за проектом TAP»
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Лишенные «массовости» провальные акции - АНАЛИТИКА
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От управляемого с Запада митингом 11 сентября несет душком FETÖ и радикальных исламистов - АНАЛИТИКА
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США установили рекорд за почти сто лет по объемам экспорта нефти - АНАЛИТИКА
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Акционер YapıKredi Bank потерял 2/3 своей рыночной стоимости, партнер ГНФАР подешевел вдвое - АНАЛИТИКА
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Управляющий активами ГНФАР немецкий банк столкнулся с угрозой банкротства
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Цехакронизм - фашистское учение Гарегина Нжде - СТАТЬЯ
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Повысит ли снижение инвестиций цену на нефть? - АНАЛИТИКА
Экономика
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Таможенники пресекли ввоз в Азербайджан крупной партии сигарет
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Предотвращена попытка незаконного вывоза крупной суммы в иностранной валюте
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Золото на мировом рынке подорожало
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Азербайджанская нефть подорожала
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Операции посредством AzeriCard временно ограничены
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Объявлен курс доллара в Азербайджане на 6 февраля
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ПНФР: Банковский сектор Азербайджана завершил прошлый год с убытками на 1,7 млрд. манатов
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Министр: «Азербайджан и Россия согласовали полеты из аэропорта Жуковский»
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Валютные резервы Центробанка в январе выросли на 9%
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Лукашенко: «Я сообщил Путину о поставке баржи нефти из Азербайджана»
В мире
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Президент США: “Иран является террористическим государством номер один”
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Трамп: “Решение суда угрожает безопасности США”
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В результате крупного ДТП в Гондурасе погибли 17 человек, 35 ранены
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В Румынии вновь требуют отставки правительства
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В Латвию прибыло 220 американских военных
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Полиция Австрии отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни
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Число погибших при сходе лавин в Афганистане превысило 100 человек - ОБНОВЛЕНО-1
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В китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человек
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Пенс: снятие санкций с России будет зависеть от ситуации на Украине
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Власти Румынии отменили поправки в УК, которые привели к протестам в стране
Культура
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Президент Азербайджана принял участие в открытии памятника Ниязи в Баку - ОБНОВЛЕНО
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Президент: «Азербайджан из тех стран, которые несмотря на экономические трудности не жалеют финансовых средств для развития культуры»
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Фильм сотрудника «APA Holding» приглашен на международный фестиваль
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Скончался известный британский актер
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В Баку состоялось открытие фестиваля японских фильмов
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Cкончалась известная американская актриса
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Морган Фриман стал новым лицом Turkish Airlines
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В Лондоне прошло мероприятие посвященное азербайджанскому мугаму
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Проведено мероприятие в связи с днем рождения румынского поэта Михая Еминеску
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Художественный руководитель Театра оперы и балета ответила на обвинения в связи с увольнениями из таетра
Спорт
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Стал известен победитель Кубка Африки
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Месси установил очередной рекорд
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Суд отпустил защитника "Атлетико" Эрнандеса
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Cтал известен первый финалист Кубка Африки
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Дисциплинарный комитет признал судейскую ошибку в матче «Карабах» - «Нефтчи»
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Определились полуфиналисты Кубка Африки по футболу
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Федерер обыграл Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open
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Футболист Бундестима будет играть в сборной Азербайджана
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Усэйн Болт лишился олимпийского золота
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Агент: «Роберт Просинечки заинтересован в переходе в «Бурсаспор»
АРМИЯ
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Режим прекращения огня был нарушен 24 раза
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Министр обороны проверил подготовку подразделений на передней линии
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Режим прекращения огня был нарушен 10 раз
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Состоялось открытие нового военного городка в прифронтовой зоне
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Режим прекращения огня был нарушен 13 раз
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Минобороны: Распространенная армянами информация о потерях ВС Азербайджана является ложью
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Армяне ранили азербайджанского военнослужащего
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Режим прекращения огня был нарушен 21 раз
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В январе ВС Армении нарушили режим прекращения огня 1063 раза
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Режим прекращения огня был нарушен 8 раз