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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
21:30 16 Января
Олланд и Меркель обсудили с Порошенко реализацию минских соглашений
21:01 16 Января
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии
20:49 16 Января
Пять человек пострадали в результате взрыва в доме в Манчестере
20:24 16 Января
Президент Азербайджана встретился в Давосе встречу с глобальным управляющим партнером McKinsey
19:55 16 Января
Жителя Гянджи ударили ножом в Дашкесане
19:50 16 Января
В Агдаме 56-летняя женщина покончила жизнь самоубийством
19:42 16 Января
Еще один родственник Акифа Човдарова дал показания на суде - ОБНОВЛЕНО
19:21 16 Января
Минздрав назвал предварительную причину смерти женщины во время родов в Баку
18:37 16 Января
Талех Багиров сказал последнее слово на суде
17:46 16 Января
ОДКБ: «Отставка Бордюжи не связана с инцидентом на армяно-азербайджанской границе»
17:43 16 Января
Началась аккредитация представителей медиа в связи с IV Играми исламской солидарности
17:35 16 Января
58 занимавшихся террористической деятельностью за пределами Азербайджана лиц лишены гражданства
17:32 16 Января
Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
17:16 16 Января
Яшар Айдемиров: «Мы в краткий срок отомстили за нашего шехида»
17:07 16 Января
Всемирный банк выделил на проект TANAP 400 млн. долларов
16:55 16 Января
Уволены 5 деканов Азербайджанского университета языков
16:22 16 Января
Приостановлена деятельность университета «Təfəkkür»
16:08 16 Января
В Мексике в результате вооруженного нападения на ночной клуб погибли 8 человек
15:58 16 Января
Глава МИД Германии: «Высказывания Трампа вызывают обеспокоенность у руководства НАТО»
15:53 16 Января
Вырос объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан
15:53 16 Января
Международный банк Азербайджана повышает уставный капитал до 1,2 млрд. манатов
15:50 16 Января
В Астане состоялась выставка в связи с трагедией 20 Января
15:44 16 Января
Что говорит закон о назначениях в руководстве МБА?
15:26 16 Января
В Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий
15:25 16 Января
Эльмар Мамедъяров совершит визит в Малайзию
14:57 16 Января
Полад Бюльбюльоглу встретился с заместителем министра иностранных дел России
14:56 16 Января
Проведено мероприятие в связи с днем рождения румынского поэта Михая Еминеску
14:03 16 Января
Байден: «Санкции против РФ должны оставаться в силе до выполнения ею обязательств по минским соглашениям и деоккупации Крыма»
13:36 16 Января
Вынесен приговор участнику NIDA
13:34 16 Января
Центральный банк объявил итоги валютного аукциона
13:17 16 Января
В этом году лунные затмения можно будет наблюдать и в Азербайджане
13:06 16 Января
В Гусаре 44-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены
12:56 16 Января
Посол: «Румыния и Азербайджан стратегические партнеры»
12:49 16 Января
В Баку ожидаются слабый туман, изморось
12:38 16 Января
Президент Азербайджана встретился в Давосе с главой ЕБРР - ОБНОВЛЕНО
12:38 16 Января
Кямран Алиев: «Если бы Али Аббасов возместил нанесенный ущерб в качестве обвиняемого, то сейчас бы он был перед судом»
12:27 16 Января
В Азербайджане отравились два человека
12:24 16 Января
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12:22 16 Января
Житель Агсу упал в колодец и умер
12:21 16 Января
В Пираллахинском промышленном парке заложен фундамент второго фармацевтического завода
12:15 16 Января
В Баку рабочий убил своего напарника
12:09 16 Января
Генпрокуратура: Определить подлинность выданных 30 лет назад дипломов очень трудно
12:00 16 Января
Клиенты Kapital Bank выиграли ценные призы ®
11:58 16 Января
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций и Microsoft Azerbaijan подписали меморандум о сотрудничестве
11:52 16 Января
Президент Египта представлен к награде Международного центра Низами Гянджеви
11:48 16 Января
Аббас Ибрагимов назначен первым заместителем председателя правления Международного банка Азербайджана
11:39 16 Января
Новый корабль ГПС спущен на воду в связи с началом служебно-боевой деятельности
11:39 16 Января
Unibank внесет изменения в Наблюдательный совет
11:29 16 Января
Кямран Алиев: «Число жалоб в связи с жилищно-строительной сферой сократилось»
11:27 16 Января
В Кыргызстане будет объявлен траур, в посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыта памятная книга
11:26 16 Января
20 Января на некоторых дорогах Баку движение транспорта будет ограничено
11:25 16 Января
Минобороны Азербайджана: По позициям врага нанесен ответный удар
11:10 16 Января
В прошлом году в связи с фактами коррупции было возбуждено 159 уголовных дел
11:09 16 Января
В Азербайджане стало известно число поступивших на «горячую линию» обращений в связи с коррупцией
10:52 16 Января
В Азербайджане 6 должностных лиц были задержаны при получении взяток
10:35 16 Января
Число жертв авиакатастрофы в Кыргызстане возросло до 37 - ОБНОВЛЕНО 2
10:34 16 Января
Начался визит в Украину Джо Байдена
10:31 16 Января
Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США
10:15 16 Января
Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии
10:12 16 Января
Армянские вооруженные подразделения, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 42 раза
10:10 16 Января
В поселке Шувялан произошло самоубийство
10:08 16 Января
Нефть подорожала на новостях о снижении числа буровых в США
09:52 16 Января
Манат укрепился к фунту на 1%
09:50 16 Января
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:46 16 Января
Масуд Резвани: “Азербайджан выдал Ирану человека, обвиняемого в хищении в особо крупных размерах ”
05:27 16 Января
Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель
04:37 16 Января
Трамп: “НАТО является устаревшей организацией”
02:58 16 Января
Стала известна дата проведения референдума в Турции
01:37 16 Января
Самолет Lufthansa совершил аварийную посадку в Москве
00:26 16 Января
30 человек погибли во время бунта в одной из тюрем Бразилии
23:31 15 Января
В результате взрыва газа в Германии пострадали 5 человек
23:01 15 Января
Коалиция нанесла 21 авиаудар по ИГ в Сирии и Ираке
22:18 15 Января
В Испании разбился самолет, есть погибшие
21:53 15 Января
Похищенный в Афганистане сотрудник МККК из Испании освобожден
21:37 15 Января
В Газахе две сестры отравились угарным газом
21:29 15 Января
В Агстафе автомобиль сбил 47-летнюю женщину
21:08 15 Января
Житель Товузского района отравился уксусной кислотой
20:55 15 Января
В Товузском районе автомобиль сбил пешехода
20:46 15 Января
В Багдаде прогремел взрыв
20:21 15 Января
В Индии в давке на религиозном фестивале погибли шесть человек
20:01 15 Января
В Афганистане ликвидировали более двух десятков боевиков “Талибана”
19:14 15 Января
Трамп объяснил причины недовольства Демпартии его избранием
18:47 15 Января
Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
18:29 15 Января
Иран предупредил США в связи с ядерным соглашением
18:02 15 Января
Погибший азербайджанский военнослужащий будет предан земле в Астаринском районе
17:41 15 Января
В Новой Зеландии автобус с туристами упал с высоты десяти метров
17:02 15 Января
Глава МИД Франции назвал провокацией желание Трампа перенести посольство США в Иерусалим
16:27 15 Января
На востоке Афганистана связанные с ИГ боевики похитили 13 богословов
16:04 15 Января
В России юношу подозревают в убийстве бабушки, отца и сестры
15:22 15 Января
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 4,2
15:01 15 Января
Число вынужденных переселенцев из Мосула приблизилось к 150 тысячам
14:20 15 Января
В Сербии от аномальных морозов погибло уже шесть человек
13:34 15 Января
В Бахрейне казнили троих мусульман-шиитов за убийство троих полицейских
12:48 15 Января
В Индии перевернулась лодка и погибли 26 человек
12:45 15 Января
В результате армянского обстрела погиб азербайджанский военнослужащий
11:40 15 Января
В Таиланде число жертв наводнения превысило 40
11:16 15 Января
Меркель предостерегла Трампа от политики протекционизма
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