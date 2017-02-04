Поиск
Azərbaycanca |English |Français |عربي | Հայերեն
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличить
Министр обороны США назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма
07:03 04 Февраля
Китаец в ходе ссоры зарезал ножом пятерых соседей
06:08 04 Февраля
В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа
04:55 04 Февраля
В Колумбии юноша арестован по подозрению в 30 убийствах
04:28 04 Февраля
Трамп поговорит по телефону с Порошенко
03:57 04 Февраля
53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США
02:16 04 Февраля
Восемь полицейских были убиты в результате нападения в Афганистане
01:34 04 Февраля
Суд отпустил защитника "Атлетико" Эрнандеса
01:07 04 Февраля
Глава МИД Ирана назвал санкции США нелегитимными
23:57 03 Февраля
Жительница Гаджикабула отравилась угарным газом
23:39 03 Февраля
В Хырдалане 60-летний мужчина сгорел заживо
23:25 03 Февраля
Вашингтон заявил о пересмотре отношений США и Кубы
23:03 03 Февраля
В Губе автомобиль сбил 11-летнего мальчика
22:15 03 Февраля
США аннулировали 100 тысяч виз после указа Трампа
21:53 03 Февраля
В Йемене уничтожены два лидера "Аль-Каиды"
21:31 03 Февраля
Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам
21:11 03 Февраля
Президент утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией
20:40 03 Февраля
В Нафталане в квартире обнаружен труп женщины
20:19 03 Февраля
США расширили санкции против Ирана
20:05 03 Февраля
МИД Азербайджана: «Попытки политизировать вопрос Лапшина ошибочны»
19:31 03 Февраля
Стало известно место строительства новых зданий для вынужденных переселенцев в Баку
18:55 03 Февраля
Президент Беларуси: «У нас нет оснований не передавать Лапшина Азербайджану»
18:40 03 Февраля
Генсек ООН: «Я надеюсь на углубление сотрудничества с Азербайджаном в дальнейшем»
18:30 03 Февраля
В Масаллы на дом совершено нападение
18:30 03 Февраля
Глава государства поздравил президента Шри-Ланки
18:27 03 Февраля
Операции посредством AzeriCard временно ограничены
18:27 03 Февраля
В Рустави между полицией и протестующими произошло противостояние, есть раненые
17:59 03 Февраля
Состоялась презентация нового детского журнала «Qaranquş»
17:50 03 Февраля
Сенатор-республиканец: «Я не удовлетворюсь, пока Конгресс и Белый дом не объединят усилия и не накажут Россию»
17:50 03 Февраля
Глава Ассоциации Боснии и Герцеговины «Дружеский Мост» присоединился к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном»
17:22 03 Февраля
Объявлен курс доллара в Азербайджане на 6 февраля
17:11 03 Февраля
ПНФР: Банковский сектор Азербайджана завершил прошлый год с убытками на 1,7 млрд. манатов
17:08 03 Февраля
МВД и Генпрокуратура распространили информацию о раскрытии двух убийств в Тертере
17:01 03 Февраля
Судабе Гасановой присвоено почетное звание «Заслуженный юрист»
17:00 03 Февраля
Министр: «Азербайджан и Россия согласовали полеты из аэропорта Жуковский»
16:55 03 Февраля
Лукашенко: «Не видим необходимости в создании военной авиабазы РФ в Беларуси»
16:45 03 Февраля
Трамп: «Иран играет с огнем»
16:21 03 Февраля
Малейка Аббасзаде: «Ведется работа по решению правовых вопросов в связи с определением тарифов»
16:00 03 Февраля
Валютные резервы Центробанка в январе выросли на 9%
15:34 03 Февраля
Трамп опроверг смягчение антироссийских санкций
15:08 03 Февраля
Лукашенко: «Я сообщил Путину о поставке баржи нефти из Азербайджана»
15:08 03 Февраля
В Украине за взятку задержан азербайджанец и директор департамента Нацбанка
14:49 03 Февраля
Азербайджан – третий крупный поставщик электроэнергии в Турцию
14:44 03 Февраля
Беларусь подала в суд на Россию
14:31 03 Февраля
В Париже обезврежен мужчина, пытавшийся зайти в Лувр с ножом
14:24 03 Февраля
Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров
14:15 03 Февраля
Мария Захарова: «Конфликт в Нагорном Карабахе – это прямая угроза безопасности Армении и Азербайджана»
13:42 03 Февраля
МИД России выразил отношение к созданию «Платформы мира между Арменией и Азербайджаном»
13:20 03 Февраля
Rabitəbank завершил прошлый год с убытком на 13 млн. манатов
13:19 03 Февраля
В Азербайджане осадков не ожидается, будет туман
13:00 03 Февраля
В парламенте Пакистана принята резолюция, осуждающая оккупацию Арменией азербайджанских земель
12:32 03 Февраля
Назначены два заместителя Рамиза Гасанова
12:28 03 Февраля
На сегодняшнем депозитном аукционе спрос превысил предложение на 27%
12:20 03 Февраля
Япония назначила нового посла в Азербайджан
12:18 03 Февраля
Управление образования распространило заявление в связи с поножовщиной в средней школе в Баку
12:05 03 Февраля
Видади Зейналов: «Я не буду говорить, пока Али Аббасов не даст показания»
11:40 03 Февраля
В Азербайджане таможенные декларации будут приниматься в электронной форме
10:52 03 Февраля
Житель Агдама убил себя по неосторожности
10:51 03 Февраля
Министр обороны проверил подготовку подразделений на передней линии
10:47 03 Февраля
Около 40% избирателей в США высказались за импичмент Трампу
10:40 03 Февраля
Отменено 6 авиарейсов
10:30 03 Февраля
Новый постпред США в ООН в своем первом публичном выступлении раскритиковала Россию
10:29 03 Февраля
Между главами МИД Азербайджана и Швейцарии состоялся обмен письмами
10:26 03 Февраля
Режим прекращения огня был нарушен 10 раз
10:04 03 Февраля
В Гаджигабуле 25-летняя женщина совершила самосожжение
10:03 03 Февраля
Большая часть экспорта выращиваемой в Казахстане сои приходится на Азербайджан
09:50 03 Февраля
Азербайджанская нефть подорожала до 58 долларов
09:48 03 Февраля
Официальные курсы валют Центробанка
09:33 03 Февраля
Цена нефти Brent приближается к 57 долларам
09:03 03 Февраля
Тиллерсон провел переговоры с премьером Израиля
07:38 03 Февраля
Белый дом: поселения Израиля могут помешать палестинскому урегулированию
06:54 03 Февраля
Стал известен второй финалист Кубка африканских наций
06:42 03 Февраля
США хотят ввести дополнительные санкции против Ирана
05:54 03 Февраля
Трамп в пятницу подпишет новые указы
05:31 03 Февраля
В Шеки в трехкомнатном доме произошел пожар
04:51 03 Февраля
В Кремле надеются, что развала ЕАЭС из-за Белоруссии не будет
04:38 03 Февраля
В столичном регионе Франции прогремел мощный взрыв
04:08 03 Февраля
Трамп намерен запретить Coca-Cola работать в Мексике
03:23 03 Февраля
Меркель: "В Турцию перечисляются деньги по соглашению о беженцах"
01:54 03 Февраля
Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря
00:53 03 Февраля
Меркель: соглашение по отмене виз между ЕС и Турцией требует доработки
00:05 03 Февраля
Россия усилит контроль на границе в Армении
23:33 02 Февраля
Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие
22:34 02 Февраля
Йылдырым: "Турция ждет от Германии большей поддержки в борьбе c FETO"
22:25 02 Февраля
Уменьшены сроки наказания обвиняемым в незаконной продаже земли в парке «Достлуг»
21:45 02 Февраля
ЕС окажет Турции финансовую помощь по приему беженцев в конкретных проектах
21:11 02 Февраля
Трамп: Иммигранты должны считаться с ценностями США
20:33 02 Февраля
Эрдоган: «Новая конституция Турции укрепит исполнительную власть»
20:15 02 Февраля
В Исмаиллы врач совершил суицид
19:57 02 Февраля
Огтай Асадов принял послов Ирана и Великобритании
19:48 02 Февраля
Эрдоган и Меркель поспорили во время пресс-конференции
19:20 02 Февраля
В Баку в квартире обнаружен труп
18:52 02 Февраля
Будет создано юридическое лицо публичного права - Госинспекция по безопасности полетов в гражданской авиации
18:40 02 Февраля
Минфин: Годовые финансовые отчеты НПО должны представить не позже 1 апреля
18:03 02 Февраля
Ильхам Алиев подписал распоряжение О предоставлении Президентских премий для молодежи за 2017 год
17:51 02 Февраля
Президент Азербайджана принял участие в открытии памятника Ниязи в Баку - ОБНОВЛЕНО
17:40 02 Февраля
Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
17:30 02 Февраля
Предотвращена попытка незаконного ввоза в страну ювелирных изделий
17:08 02 Февраля
Член Украинского центра общественной деятельности «Result» присоединилась к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном»
16:50 02 Февраля
Путин освободил от должности 16 генералов
16:27 02 Февраля
Все новости
TOP 5
Минобороны Азербайджана распространило очередное заявление в связи с Эльнуром Гусейнзаде
11:32 02 Февраля
Госкомиссия распространила заявление в связи с гражданином Азербайджана, находящимся в руках армян
14:14 02 Февраля
Мария Захарова: «Конфликт в Нагорном Карабахе – это прямая угроза безопасности Армении и Азербайджана»
13:42 03 Февраля
Минобороны: Распространенная армянами информация о потерях ВС Азербайджана является ложью
10:11 02 Февраля
МИД России выразил отношение к созданию «Платформы мира между Арменией и Азербайджаном»
13:20 03 Февраля

Маншет

mvd-i-genprokuratura-rasprostranili-informaciyu-o-raskrytii-dvukh-ubijstv-v-tertere mvd-i-genprokuratura-rasprostranili-informaciyu-o-raskrytii-dvukh-ubijstv-v-tertere mvd-i-genprokuratura-rasprostranili-informaciyu-o-raskrytii-dvukh-ubijstv-v-tertere mvd-i-genprokuratura-rasprostranili-informaciyu-o-raskrytii-dvukh-ubijstv-v-tertere

ВЫБОР РЕДАКТОРА

akcioner-yap-kredi-bank-poteryal-2-3-svoej-rynochnoj-stoimosti-partner-gnfar-podeshevel-vdvoe
Акционер YapıKredi Bank потерял 2/3 своей рыночной стоимости, партнер ГНФАР подешевел вдвое - АНАЛИТИКА
10:11

Политика

prezident utverdil uproshcenie vizovogo rezhima mezhdu azerbajdzhanom i shvejtsariej
Президент утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией
20:40

Новости

zhitelnitsa gadzhikabula otravilas ugarnym gazom
Жительница Гаджикабула отравилась угарным газом
23:39

Аналитика

zakryvayushcie glaza na chernyj rynok struktury monitoring
Закрывающие глаза на «черный рынок» структуры - МОНИТОРИНГ
17:45

Экономика

operatsii posredstvom azericard vremenno ogranicheny
Операции посредством AzeriCard временно ограничены
18:27

В мире

ministr oborony ssha nazval iran odnim iz glavnyh sponsorov terrorizma
Министр обороны США назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма
07:03

Культура

prezident azerbajdzhana prinyal uchastie v otkrytii pamyatnika niyazi v baku obnovleno
Президент Азербайджана принял участие в открытии памятника Ниязи в Баку - ОБНОВЛЕНО
17:40

Спорт

sud otpustil zashcitnika atletiko jernandesa
Суд отпустил защитника "Атлетико" Эрнандеса
01:07

АРМИЯ

ministr oborony proveril podgotovku podrazdelenij na perednej linii
Министр обороны проверил подготовку подразделений на передней линии
10:47
Войти Регистрация
Unibank Mobile-0% комиссии на банковские операции

ВИДЕО НОВОСТИ

ФОТО НОВОСТИ

  • sostoyalas prezentatsiya novogo detskogo zhurnala qaranqus
    Состоялась презентация нового детского журнала «Qaranquş»...
  • pnfr bankovskij sektor azerbajdzhana zavershil proshlyj god s ubytkami na 1 7 mlrd manatov
    ПНФР: Банковский сектор Азербайджана завершил прошлый год с ...
pnfr bankovskij sektor azerbajdzhana zavershil proshlyj god s ubytkami na 1 7 mlrd manatov pnfr bankovskij sektor azerbajdzhana zavershil proshlyj god s ubytkami na 1 7 mlrd manatov +2
ВАЛЮТА
FOREX
/ 04 Февраля, 2017
USD
1.9111
 
EUR
2.0561
 
RR
0.0322
 

Авторские права защищены. При использовании информации ссылка на агентство обязательна. При использовании информации на страницах Internet гиперссылка на нашу страницу обязательна.

Designed by : Rahimoff Studio