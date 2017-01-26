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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Изменена дата проведения приема граждан Кямаледдином Гейдаровым в Товузе
17:37 26 Января
В Тбилиси состоялась конференция, посвященная Международному дню таможенников
17:35 26 Января
Стало известно число поступивших в ЕСПЧ жалоб
17:25 26 Января
Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
17:21 26 Января
Мингорсуд отклонил жалобу блогера Лапшина
17:20 26 Января
Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект о запуске Brexit
17:00 26 Января
Президент Азербайджана принял верительные грамоты посла Пакистана - ОБНОВЛЕНО
16:27 26 Января
Путин наградил Марию Захарову орденом Дружбы
15:56 26 Января
Прием заявок на выплату компенсаций вкладчикам Bank of Azerbaijan завершается 27 января
15:46 26 Января
Проект о внесении изменений в закон «О трудовых пенсиях» будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе
15:37 26 Января
Бывший посол США в Армении Джон Хефферн назначен и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии
15:37 26 Января
В Баку в квартире обнаружено тело 75-летней женщины
15:35 26 Января
При пожаре под Владимиром погибла девочка, запертая дома мамой и сестрой
15:29 26 Января
В Австрии в ходе антитеррористической операции задержали более 10 человек
15:29 26 Января
Потенциальный посол США в ЕС прогнозирует распад еврозоны
15:28 26 Января
В Азербайджане начался прием документов для паломничества Хадж, стала известна стоимость поездки
15:09 26 Января
Боевики ИГ убили в Сирии азербайджанку с двумя детьми
14:44 26 Января
Bank Avrasiya завершил прошлый год с прибылью
13:59 26 Января
Кредитный портфель Bank of Baku сократился
13:52 26 Января
Житель Гянджи умер от анафилактического шока от лекарства
13:46 26 Января
Мощность альтернативных источников энергии в Центре по переработке отходов SOCAR может быть увеличена
13:46 26 Января
В Азербайджане начнут ставить диагноз «смерть мозга»
13:45 26 Января
С завтрашнего дня в Азербайджане ожидаются осадки, сильный ветер
13:20 26 Января
МЭПР предупредило об изменении погоды в Азербайджане
13:09 26 Января
Суд вынес специальное постановление в отношении следователей
13:02 26 Января
Посол Марокко в Азербайджане побывал в «APA Holding»
13:02 26 Января
Азербайджанские бизнесмены в России сохранили титул «Королей недвижимости»
12:59 26 Января
С завтрашнего дня в школах Азербайджана начинаются зимние каникулы
12:46 26 Января
В Аллее шехидов почтили память погибших во время операции «Дашалты» солдат и офицеров
12:43 26 Января
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
12:34 26 Января
Завотделом психического здоровья: «Скорее всего, Даянат Рзаев находился в кризисном состоянии»
12:31 26 Января
Назначены начальники региональных управлений культуры и туризма
12:27 26 Января
Стало известно число зарегистрированных в Азербайджане в прошлом году суицидов
12:19 26 Января
Минобороны Азербайджана: В этом месяце потери армянской стороны превысили 10 человек
12:18 26 Января
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
12:04 26 Января
Задержанные лондонской полицией бортпроводники освобождены
11:50 26 Января
Представитель ассоциации «Jaunimo Europa» присоединился к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном»
11:42 26 Января
Мобильная служба «ASAN qatar» начнет функционировать с 1 февраля
11:29 26 Января
Amrahbank осуществляет покупку и продажу инвалюты без ограничения
10:58 26 Января
BP: Если Азербайджан потребует, мы готовы сократить добычу
10:34 26 Января
Fitch: 21% суверенных рейтингов имеют «негативный» прогноз
10:33 26 Января
Экс-госсекретарь США заявила о готовности принять ислам в ответ на действия Трампа
10:17 26 Января
Режим прекращения огня был нарушен 14 раз
10:13 26 Января
Азербайджанская нефть подешевела
09:53 26 Января
Официальные курсы валют Центробанка
09:37 26 Января
Основные фондовые индексы США и Европы повысились
09:16 26 Января
Нефть подорожала на фоне ослабления доллара
09:04 26 Января
Энрике Пенья Ньето: “Мексика не заплатит ни за какую стену”
07:14 26 Января
В Чили от лесных пожаров погибли шесть человек
06:38 26 Января
У берегов Крита произошло землетрясение
06:10 26 Января
В Геранбое 36-летнему мужчине нанесены ножевые ранения
06:06 26 Января
Число погибших при сходе лавины в Италии возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО
05:12 26 Января
В Мексике число погибших при взрыве на рынке пиротехники достигло 42
04:50 26 Января
В Гяндже сгорел дом, есть погибший
04:32 26 Января
Внесены изменения в положение о праве предоставления зарубежными донорами грантов в Азербайджане
03:06 26 Января
США временно приостанавливают прием беженцев
01:47 26 Января
Психотерапевт Даянет Рзаев покончил с собой
01:43 26 Января
Трамп намерен создать "безопасные зоны" для гражданских лиц в Сирии
01:00 26 Января
Cкончалась известная американская актриса
00:29 26 Января
Министр обороны Польши попал в аварию
00:08 26 Января
Прошло 25 лет со дня проведения операции “Дашалты”
00:01 26 Января
В Баку в квартире обнаружен труп 66-летнего мужчины
23:56 25 Января
Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции
23:39 25 Января
Израильские военные убили палестинца, врезавшегося в автобусную остановку
22:54 25 Января
США начнут строить стену на границе с Мексикой через несколько месяцев
22:11 25 Января
Аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова
21:51 25 Января
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 25 человек
21:43 25 Января
Один турецкий военный погиб, пятеро ранены на севере Сирии
21:24 25 Января
В Азербайджане учрежден орден "Труд"
20:49 25 Января
Усэйн Болт лишился олимпийского золота
20:39 25 Января
Назарбаев отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству
20:07 25 Января
Премьер-министр Азербайджана распорядился начать подготовку проекта госбюджета на 2018 год
19:25 25 Января
В Геранбое скончался новорожденный
19:13 25 Января
Президент утвердил соглашение между Азербайджаном и Швейцарией о реадмиссии незаконно проживающих лиц
19:00 25 Января
В Азербайджане вступили в силу внесенные в закон о трансплантации органов изменения
18:38 25 Января
Президент Азербайджана подписал распоряжение о расширении территории Сумгаитского химического промышленного парка
18:24 25 Января
AZAL: Наши бортпроводники все еще в лондонской полиции, ситуация находится под контролем посольства Азербайджана в Великобритании - ОБНОВЛЕНО
18:09 25 Января
В Агстафе обнаружили 47 танковых снарядов
17:18 25 Января
Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
17:13 25 Января
В Баку в квартире обнаружено тело женщины
17:12 25 Января
Находящиеся под арестом генералы МНБ дали показания в суде по «Делу связи»
16:56 25 Января
Талех Багиров приговорен к 20, Фуад Гахраманлы к 10 годам лишения свободы
16:48 25 Января
Командующий ВМС уволен в запас
16:35 25 Января
В Шамахы повесился 17-летний парень
16:33 25 Января
В Кувейте казнили принца-убийцу
16:24 25 Января
В Татарстане задержали группу, планировавшую теракт на авиазаводе
16:22 25 Января
НЦБ Интерпола МВД РФ идентифицировало россиянина, угрожавшего взорвать органы власти в Армении
16:19 25 Января
Конвенция по статусу Каспия очень близка к принятию  
15:49 25 Января
Депутат: «Распоряжение о мерах по восстановлению села Джоджуг Марджанлы имеет историко-политическое значение»
15:48 25 Января
Суд предоставил Машаллаху Ахмедову последний срок
15:26 25 Января
Очередной случай смерти военнослужащего в рядах ВС Армении
15:10 25 Января
Министр: «Азербайджан соблюдает обязательства перед ОПЕК»
14:46 25 Января
Министр: «Азербайджан увеличивает добычу газа и сокращает добычу нефти»
14:38 25 Января
Депутат: «Распоряжение в связи с восстановлением села Джоджуг Марджанлы это первое благовестие «Большого возвращения»
14:35 25 Января
Порядка 50 стран выразили желание сотрудничать с ЕврАзЭС
14:35 25 Января
Мужчину, помявшего молотком автомобиль дорожной полиции, приговорили к 9 годам
14:33 25 Января
При нападении на отель в Могадишо погибли 14 человек
14:25 25 Января
В Кремле положительно оценили итоги переговоров по Сирии в Астане
14:22 25 Января
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obyavlen kurs dollara v azerbajdzhane na zavtra obyavlen kurs dollara v azerbajdzhane na zavtra +2
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