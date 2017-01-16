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10:11
Политика
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Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии
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Президент Азербайджана встретился в Давосе встречу с глобальным управляющим партнером McKinsey
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В Астане состоялась выставка в связи с трагедией 20 Января
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В Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий
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Эльмар Мамедъяров совершит визит в Малайзию
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Полад Бюльбюльоглу встретился с заместителем министра иностранных дел России
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Посол: «Румыния и Азербайджан стратегические партнеры»
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Президент Египта представлен к награде Международного центра Низами Гянджеви
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Погибший азербайджанский военнослужащий будет предан земле в Астаринском районе
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В результате армянского обстрела погиб азербайджанский военнослужащий
Новости
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Жителя Гянджи ударили ножом в Дашкесане
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В Агдаме 56-летняя женщина покончила жизнь самоубийством
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Еще один родственник Акифа Човдарова дал показания на суде - ОБНОВЛЕНО
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Минздрав назвал предварительную причину смерти женщины во время родов в Баку
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Талех Багиров сказал последнее слово на суде
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Началась аккредитация представителей медиа в связи с IV Играми исламской солидарности
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58 занимавшихся террористической деятельностью за пределами Азербайджана лиц лишены гражданства
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Уволены 5 деканов Азербайджанского университета языков
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Приостановлена деятельность университета «Təfəkkür»
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Вынесен приговор участнику NIDA
Аналитика
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Закрывающие глаза на «черный рынок» структуры - МОНИТОРИНГ
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Самый легкий способ ликвидации “валютного черного рынка” - АНАЛИЗ
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В престижной итальянской газете напечатана статья «Темные игры за проектом TAP»
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Лишенные «массовости» провальные акции - АНАЛИТИКА
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От управляемого с Запада митингом 11 сентября несет душком FETÖ и радикальных исламистов - АНАЛИТИКА
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США установили рекорд за почти сто лет по объемам экспорта нефти - АНАЛИТИКА
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Акционер YapıKredi Bank потерял 2/3 своей рыночной стоимости, партнер ГНФАР подешевел вдвое - АНАЛИТИКА
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Управляющий активами ГНФАР немецкий банк столкнулся с угрозой банкротства
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Цехакронизм - фашистское учение Гарегина Нжде - СТАТЬЯ
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Повысит ли снижение инвестиций цену на нефть? - АНАЛИТИКА
Экономика
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Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
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Всемирный банк выделил на проект TANAP 400 млн. долларов
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Вырос объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан
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Международный банк Азербайджана повышает уставный капитал до 1,2 млрд. манатов
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Что говорит закон о назначениях в руководстве МБА?
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Центральный банк объявил итоги валютного аукциона
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Президент Азербайджана встретился в Давосе с главой ЕБРР - ОБНОВЛЕНО
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В Пираллахинском промышленном парке заложен фундамент второго фармацевтического завода
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Клиенты Kapital Bank выиграли ценные призы ®
В мире
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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
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Олланд и Меркель обсудили с Порошенко реализацию минских соглашений
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Пять человек пострадали в результате взрыва в доме в Манчестере
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ОДКБ: «Отставка Бордюжи не связана с инцидентом на армяно-азербайджанской границе»
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В Мексике в результате вооруженного нападения на ночной клуб погибли 8 человек
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Глава МИД Германии: «Высказывания Трампа вызывают обеспокоенность у руководства НАТО»
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Байден: «Санкции против РФ должны оставаться в силе до выполнения ею обязательств по минским соглашениям и деоккупации Крыма»
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В Кыргызстане будет объявлен траур, в посольстве Кыргызстана в Азербайджане будет открыта памятная книга
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Число жертв авиакатастрофы в Кыргызстане возросло до 37 - ОБНОВЛЕНО 2
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Начался визит в Украину Джо Байдена
Культура
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Проведено мероприятие в связи с днем рождения румынского поэта Михая Еминеску
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Художественный руководитель Театра оперы и балета ответила на обвинения в связи с увольнениями из таетра
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Из Театра оперы и балета уволились 15 человек
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Будет отмечено 300-летие Моллы Панаха Вагифа
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Названы лауреаты премии «Золотой глобус»
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Балет «Легенда о любви» покажут в Санкт-Петербурге
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Сегодня день рождения Зейнаб Ханларовой
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В Баку будет установлен памятник Ниязи
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Тело народного артиста Агахана Абдуллаева предали земле в поселке Тюркан
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Первая леди приняла участие в прощании с народным артистом Агаханом Абдуллаевым
Спорт
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Сборная Азербайджана сохранила свою позицию в рейтинг-листе ФИФА
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Известный клуб отстранен от еврокубков на три сезона
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Сборная Азербайджана вновь не выиграла
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ЧМ 2026: В финальном этапе выступят 48 команд
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Официальный представитель İWF: «На данный момент Интигам Заиров является серебряным призёром Олимпиады»
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В Буэнос-Айресе неизвестные отрезали половину статуи Месси
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Назван лучший футболист 2016 года по версии ФИФА
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Названа символическая сборная 2016-го года по версии FIFA
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Назван лучший французский тренер 2016 года
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Азербайджан завоевал ещё одну медаль на Лондонской олимпиаде
АРМИЯ
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Яшар Айдемиров: «Мы в краткий срок отомстили за нашего шехида»
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Новый корабль ГПС спущен на воду в связи с началом служебно-боевой деятельности
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Минобороны Азербайджана: По позициям врага нанесен ответный удар
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Армянские вооруженные подразделения, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 42 раза
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Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 38 раз
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Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым кораблем ГПС
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Минобороны Азербайджана: Армянские войска посредством БПЛА забросили взрывное устройство на линию соприкосновения войск
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Режим прекращения огня был нарушен 50 раз
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Министр обороны Азербайджана побывал на армяно-азербайджанской границе
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ОБСЕ провела мониторинг на фронте