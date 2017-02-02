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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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В Бухаресте более 100 тысяч человек вышли на антиправительственные протесты
01:17 02 Февраля
В Рио-де-Жанейро произошли столкновения протестующих c полицией
00:53 02 Февраля
Палата общин Великобритании приняла законопроект по Brexit
00:33 02 Февраля
Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря
00:01 02 Февраля
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
23:37 01 Февраля
США вынесли Ирану предупреждение в связи с запуском баллистических ракет
23:17 01 Февраля
В Мексике бандиты убили шесть человек
23:04 01 Февраля
Генсек ООН выступил против иммиграционного указа Дональда Трампа
22:15 01 Февраля
В США в ходе учений истребители открыли огонь по военным, есть погибший и раненый
21:25 01 Февраля
ОБСЕ: стороны согласились к 5 февраля отвести вооружения в Донбассе
20:45 01 Февраля
Сиявуш Новрузов: «Иса Гамбар не мусаватист, а большевик»
19:53 01 Февраля
Российская авиакомпания начинает полеты в Баку
19:47 01 Февраля
Президент Азербайджана подписал распоряжение о составе коллегии Министерства налогов
18:50 01 Февраля
Армяне ранили азербайджанского военнослужащего
18:44 01 Февраля
Президент утвердил список должностных лиц, которые могут получить информацию, считающуюся налоговой тайной
18:44 01 Февраля
Стаффан де Мистура: «Правительство Сирии должно серьезно обдумать необходимые уступки и подготовиться к дискуссиям»
18:31 01 Февраля
В результате пожара в Торговом центре в Тбилиси около 100 азербайджанцев понесли убыток
17:22 01 Февраля
Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
17:14 01 Февраля
Лицензия для новых мобильных операторов в Азербайджане подорожает до 1 млн. манатов
16:39 01 Февраля
В Агдаше сгорел дом, 89-летний хозяин дома скончался
16:27 01 Февраля
Мужчина, тело которого было обнаружено сегодня на берегу Каспия в Нефтчале, является одним из пропавших нефтяников
16:18 01 Февраля
Штаб: Устанавливается принадлежность найденного тела к без вести пропавшим нефтяникам
15:55 01 Февраля
Цены на сырую нефть SOCAR на мировом рынке выросли на 70-80%
15:50 01 Февраля
МИД Украины распространил заявление в связи с обострением ситуации на Донбассе
15:46 01 Февраля
В Гяндже перевернулся микроавтобус, есть погибший и раненые
15:18 01 Февраля
Глава Берлинского Европейского Института Каспийских и Кавказских Исследований присоединился к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном»
15:15 01 Февраля
В Мюнхене возможно пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
15:07 01 Февраля
В МВД направлены материалы о 63 юридических и 156 физических лицах, получивших кредиты в МБА
14:51 01 Февраля
Стала известна структура, которая будет предоставлять основные услуги по трансляции Игр исламской солидарности
14:17 01 Февраля
Директор Института истории предложил принять документ о праве наследовать Ереван
13:54 01 Февраля
Замминистра: «Развитие второй фазы «Шахдениз» имеет принципиальное значение для Грузии»
13:33 01 Февраля
Полиция Германии приступила к широкомасштабной антитеррористической операции
13:26 01 Февраля
Огтай Асадов: «Мы выдали компенсации тем, чья собственность была снесена»
13:20 01 Февраля
Виновный в смерти пассажира водитель был арестован в зале суда
13:15 01 Февраля
Гудрат Гасангулиев: «Решение Трампа открывает путь к исламофобии во всем мире»
13:09 01 Февраля
Сиявуш Новрузов: «По вечерам на наши телефоны поступают звонки из-за границы, этот вопрос должен быть расследован»
13:02 01 Февраля
Число иностранных туристов, посетивших Азербайджан в 2016 году, увеличилось
13:01 01 Февраля
Акиф Човдаров не был доставлен в суд из-за погодных условий
12:59 01 Февраля
В Азербайджане сохранится морозная погода, дороги покроются льдом
12:54 01 Февраля
Yapı Kredi Bank Azərbaycan увеличил наличные денежные резервы на 63%
12:47 01 Февраля
Свидетель: «Строительные компании Бейтуллы Гусейнова заранее объявлялись победителями тендеров»
12:46 01 Февраля
Президент Азербайджана принял председателя правления Инициативы прозрачности в добывающих отраслях - ОБНОВЛЕНО
12:45 01 Февраля
В Грузии сгорел принадлежащий азербайджанцу автомобиль
12:39 01 Февраля
В закон «О молодежной политике» будут внесены дополнения и поправки
12:39 01 Февраля
За последние несколько дней в Баку 9 человек поскользнулись и получили травмы
12:31 01 Февраля
В Азербайджане задержан убийца двух человек
12:26 01 Февраля
Началась весенняя сессия Милли Меджлиса
12:20 01 Февраля
На берегу Каспия в Нефтчале найдено тело неизвестного мужчины
12:19 01 Февраля
Сформирован новый состав Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса
12:18 01 Февраля
В Шеки 61 летняя женщина отравилась угарным газом
12:13 01 Февраля
В начале марта президент Азербайджана совершит визит в Иран
11:55 01 Февраля
Сгоревшего заживо в доме мужчину убил собственный сын - ОБНОВЛЕНО
11:51 01 Февраля
Российский политолог: «Невозможно предложить новый план по нагорно-карабахскому конфликту»
11:22 01 Февраля
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: В результате проведенной СГБ спецоперации уничтожены 4 террориста
11:20 01 Февраля
В Баку 47-летняя женщина выбросилась из здания
10:54 01 Февраля
Студент БВШН: «Я очень благодарен моим учителям и семье»
10:41 01 Февраля
МЭПР обнародовало фактические погодные условия на территории страны
10:40 01 Февраля
«Азеригаз»: Потребление газа выросло на 1 млн. 150 тыс. кубометров
10:31 01 Февраля
Режим прекращения огня был нарушен 21 раз
10:13 01 Февраля
В связи с погодными условиями возникли трудности с движением автотранспорта
10:11 01 Февраля
Официальные курсы валют Центробанка
10:04 01 Февраля
Азербайджанская нефть подорожала на доллар
09:43 01 Февраля
Цена золота на мировом рынке понизилась
09:22 01 Февраля
Нефть Brent подорожала
09:18 01 Февраля
Житель Билясувара застрелил брата и ранил односельчанина
08:54 01 Февраля
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом
08:02 01 Февраля
Глава МИД Ирана: Ракетные испытания не нарушают резолюцию ООН
06:59 01 Февраля
Совфед РФ рассмотрит соглашение по "Турецкому потоку"
06:30 01 Февраля
Турецкие отели стали предлагать туроператорам цены в рублях
05:38 01 Февраля
Министр: указ Трампа не является запретом на въезд мусульман
05:24 01 Февраля
В Масаллы сгорел пятиэтажный дом, есть пострадавшиq
04:34 01 Февраля
Совбез ООН принял заявление в связи с обстановкой в Украине
03:42 01 Февраля
Президент Израиля извинился перед Мексикой за твит премьера
03:26 01 Февраля
Турецкие и российские депутаты могут совместно посетить Сирию
02:59 01 Февраля
В конгресс США внесли резолюцию о применении военной силы против Ирана
02:28 01 Февраля
В Азербайджане подорожал импортируемый из-за рубежа бензин
02:02 01 Февраля
Омбудсмен РФ высказалась относительно выдачи блогера Лапшина Азербайджану
00:25 01 Февраля
В январе ВС Армении нарушили режим прекращения огня 1063 раза
00:01 01 Февраля
В прошлом году в Азербайджане были помилованы 148 лиц
23:41 31 Января
Трамп призвал фармацевтические компании снизить цены в США
22:34 31 Января
После указа Трампа 720 иностранцев не пустили в США
22:10 31 Января
В Азербайджане зарегистрировано более 5100 СМИ
21:42 31 Января
В Москве женщина выжила, выпав с 14 этажа
21:28 31 Января
В Конго при крушении вертолетов погибли 2 российских пилота
20:06 31 Января
Министр внутренних дел России встретился с послом Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
19:44 31 Января
Иран прекратит выдачу виз гражданам США
19:25 31 Января
Хакеры украли секретную информацию с серверов МИД Чехии
18:11 31 Января
Министерство: Дипломы выпускников Университета Кавказ будут признаваться в Азербайджане
18:09 31 Января
В парламенте Франции проходит обыск
17:43 31 Января
Совокупный капитал AtaBank сократился на 22%
17:33 31 Января
Представитель молдавской организации «Youth Vision» присоединилась к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном»
17:14 31 Января
Объявлен курс доллара в Азербайджане на завтра
17:13 31 Января
Минобразования: Структура нового Бакинского инженерного университета полностью сформирована
16:47 31 Января
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Катара - ОБНОВЛЕНО
16:00 31 Января
В Баку прошло первое заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Катар
15:58 31 Января
В Губе задержан мужчина, убивший свою 13-летнюю дочь - ОБНОВЛЕНО
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